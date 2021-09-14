Затриманий "кримнашист" Франчетті воював на Донбасі - поліція
Затриманий 12 вересня в Чехії російський бойовик Олександр Франчетті після окупації Криму воював на Донбасі.
Про це розповів виданню Цензор.НЕТ перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелєєв.
"Після того, як був захоплений Крим, Франчетті перемістили на Донбас, де починалися активні бойові дії. Це ще раз підтверджувало, що він - не якийсь житель півострова, обурений діями української влади, як це демонструвалося. Це людина, яка була призначена керівником однієї з розвідувальних груп і виконувала поставлені завдання", - повідомив він.