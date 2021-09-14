Затриманий "кримнашист" Франчетті воював на Донбасі - поліція

Затриманий 12 вересня в Чехії російський бойовик Олександр Франчетті після окупації Криму воював на Донбасі.

Про це розповів виданню Цензор.НЕТ перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Сергій Пантелєєв.