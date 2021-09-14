Путін і Шойгу їздять в Сибір здійснювати обряди - журналіст
Президент Російської Федерації Володимир Путін періодично відвідує Сибір, щоб брати участь в обрядах шаманів. У такі він нібито почав вірити під впливом очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу, повідомляє Обозреватель.
Про це заявив журналіст-міжнародник Іван Яковина в ефірі телеканалу "Україна 24". Він підкреслив, що за офіційною версією російський лідер із міністром вирушили у ті краї на відпочинок, але численні джерела стверджують зовсім інше.
Зазначається, що на кілька днів до Сибіру Путін і Шойгу поїхали посеред минулого робочого тижня. За словами проінформованих людей у Москві, там вони "роблять всілякі шаманські обряди".
"Після історії з якутським шаманом Олександром Габишевим, в якого Путін сильно повірив, а також під впливом тувинця Шойгу він став вірити в цю окультну течію і регулярно проводити відповідні обряди", – уточнив Яковина.
Журналіст додав, що для цієї мети в безлюдному місці в Сибіру на березі річки Хемчик навіть побудували спеціальне капище у вигляді золотої юрти. І видання "Агентство" нещодавно показало її в одному з розслідувань.
"Які жертви і яким демонам Путін і Шойгу приносили цього разу, ми не знаємо. Але відомо, що коли вони були в Сибіру, за дивним збігом там же загинув міністр із надзвичайних ситуацій Євген Зінічев, якого офіційно називали наступником Путіна. Як саме він помер, ніхто не знає, офіційні версії суперечать самі собі", – наголосив Яковина.
Він припустив, що останнього разу посеред тижня кинути всі справи і їхати в Сибір Путіна могла змусити зустріч із Олександром Лукашенком, яка тоді готувалася. На його думку, глава РФ "захотів зібратися із силами, адже мав намір вибити угоду про інтеграцію з ослабленого" невизнаного президента Білорусі.
"Ритуали допомогли, у російського лідера вийшло те, що він хотів, хоч і не на 100%. Лукашенко погодився повністю прив'язати економіку своєї країни до Росії, про що підписав аж 28 угод. Завдання Кремля полягає в тому, щоб зробити неможливим розрив відносин між Білоруссю і РФ навіть у разі зміни влади в першій… Сторони домовилися про подальше об'єднання двох армій. Росія мріє отримати контроль над білорусько-українським кордоном. Путіну це потрібно, щоб розмістити війська максимально близько до Києва. Й, мабуть, він це бажання реалізував", – підсумував Яковина.