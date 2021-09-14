Путін і Шойгу їздять в Сибір здійснювати обряди - журналіст

Президент Російської Федерації Володимир Путін періодично відвідує Сибір, щоб брати участь в обрядах шаманів. У такі він нібито почав вірити під впливом очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив журналіст-міжнародник Іван Яковина в ефірі телеканалу "Україна 24". Він підкреслив, що за офіційною версією російський лідер із міністром вирушили у ті краї на відпочинок, але численні джерела стверджують зовсім інше.

Зазначається, що на кілька днів до Сибіру Путін і Шойгу поїхали посеред минулого робочого тижня. За словами проінформованих людей у Москві, там вони "роблять всілякі шаманські обряди".

Путін і Шойгу в Сибіру

"Після історії з якутським шаманом Олександром Габишевим, в якого Путін сильно повірив, а також під впливом тувинця Шойгу він став вірити в цю окультну течію і регулярно проводити відповідні обряди" , – уточнив Яковина.

Журналіст додав, що для цієї мети в безлюдному місці в Сибіру на березі річки Хемчик навіть побудували спеціальне капище у вигляді золотої юрти. І видання "Агентство" нещодавно показало її в одному з розслідувань.

Капище нібито для шаманських обрядів Путіна

"Які жертви і яким демонам Путін і Шойгу приносили цього разу, ми не знаємо. Але відомо, що коли вони були в Сибіру, за дивним збігом там же загинув міністр із надзвичайних ситуацій Євген Зінічев, якого офіційно називали наступником Путіна. Як саме він помер, ніхто не знає, офіційні версії суперечать самі собі" , – наголосив Яковина.

Путін і Шойгу часто відвідують Сибір

Він припустив, що останнього разу посеред тижня кинути всі справи і їхати в Сибір Путіна могла змусити зустріч із Олександром Лукашенком, яка тоді готувалася. На його думку, глава РФ "захотів зібратися із силами, адже мав намір вибити угоду про інтеграцію з ослабленого" невизнаного президента Білорусі.

Яковина зазначив, що Путін міг бути на шаманських обрядах перед зустріччю з Лукашенком