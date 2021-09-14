Зарплата від 70 тис. грн: названо найвисокооплачувані вакансії
В Україні в десятку найбільш високооплачуваних вакансій потрапили пропозиції для програмістів, повідомляє Обозреватель.
Найбільше можуть заробляти фахівці, які опанували мову програмувати Ruby on Rails – у середньому 77 тис. грн. Про це йдеться в даних великого кадрового порталу. Варто зазначити, що IT-шники в Україні традиційно заробляють значно більше, ніж фахівці інших сфер. Це пов'язано з тим, що роботодавці змушені за них конкурувати з міжнародними компаніями.
У кого найвищі зарплати?
- Ruby on Rails програміст – 77 000 грн
- Програміст баз даних – 62 500 грн
- Програміст Java – 60 000 грн
- Тім лід – 60 000 грн
- C ++ програміст – 60 000 грн
- .Net-програміст – 57 500 грн
- Розробник мобільних додатків – 50 000 грн
- Angular-розробник – 50 000 грн
- ASP.Net програміст – 48 500 грн
- IOS-програміст – 47 000 грн
Скільки в середньому заробляють українці?
Середня зарплата в Києві при цьому становить всього 17 500 грн. Це найвищий показник в Україні. Для порівняння, в Харкові заробляють 14 000 грн, в Запоріжжі всього – 12 000 грн, у Львові – 13 000 грн, в Одесі – 15 000 грн.
- Менеджер із продажу – 18 500 грн
- Продавець-консультант – 11 000 грн
- Водій – 7000 грн
- Кухар – 13 900 грн
- Адміністратор – 12 000 грн
- Бухгалтер – 14 000 грн
- Вантажник – 12 000 грн
- Менеджер по роботі з клієнтами – 15 500 грн
- Директор – 21 000 грн
- Офіс-менеджер – 12 000 грн.