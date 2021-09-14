Зарплата від 70 тис. грн: названо найвисокооплачувані вакансії

Зарплата від 70 тис. грн: названо найвисокооплачувані вакансії

В Україні в десятку найбільш високооплачуваних вакансій потрапили пропозиції для програмістів, повідомляє Обозреватель.

Найбільше можуть заробляти фахівці, які опанували мову програмувати Ruby on Rails – у середньому 77 тис. грн. Про це йдеться в даних великого кадрового порталу. Варто зазначити, що IT-шники в Україні традиційно заробляють значно більше, ніж фахівці інших сфер. Це пов'язано з тим, що роботодавці змушені за них конкурувати з міжнародними компаніями.

У кого найвищі зарплати?

  • Ruby on Rails програміст – 77 000 грн
  • Програміст баз даних – 62 500 грн
  • Програміст Java – 60 000 грн
  • Тім лід – 60 000 грн
  • C ++ програміст – 60 000 грн
  • .Net-програміст – 57 500 грн
  • Розробник мобільних додатків – 50 000 грн
  • Angular-розробник – 50 000 грн
  • ASP.Net програміст – 48 500 грн
  • IOS-програміст – 47 000 грн
У кого найвищі зарплати в Україні
У кого найвищі зарплати в Україні. Джерело: work.ua

Скільки в середньому заробляють українці?

Середня зарплата в Києві при цьому становить всього 17 500 грн. Це найвищий показник в Україні. Для порівняння, в Харкові заробляють 14 000 грн, в Запоріжжі всього – 12 000 грн, у Львові – 13 000 грн, в Одесі – 15 000 грн.

  • Менеджер із продажу – 18 500 грн
  • Продавець-консультант – 11 000 грн
  • Водій – 7000 грн
  • Кухар – 13 900 грн
  • Адміністратор – 12 000 грн
  • Бухгалтер – 14 000 грн
  • Вантажник – 12 000 грн
  • Менеджер по роботі з клієнтами – 15 500 грн
  • Директор – 21 000 грн
  • Офіс-менеджер – 12 000 грн.
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