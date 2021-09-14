Радник Тіхановської дав оцінку діям Лукашенко

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко не зміг нормалізувати роботу в країні. Зараз незаконний глава держави перебуває в "режимі виживання", повідомляє Обозреватель.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської Франтішек Вячорка. На його думку, навіть покупка у Росії озброєння є фікцією.

"Не думаю, що Лукашенко зараз у такому стані, щоб щось купувати. Найімовірніше, він домовився купувати на 1 млрд доларів, які потім буде просити у самого Путіна, і буде приїжджати в Москву знову і знову, говорити, що "ми з вами домовилися, дайте нам гроші, щоб купити комплекси с-400" , – пояснив він.

Вячорка вказав, що в Білорусі не налагоджена робота половини міністерств, функціонують тільки силові структури, на які спирається Лукашенко. При цьому він показує силу, якої немає.

"Він хоче показати, що з протестувальниками все вирішили, революція закінчилася, будемо будувати систему оборони. Також він не може залишити російські війська, він їх боїться. Перше, що зробить Росія, – прийде і прибере його" , – говорив Вячорка.

Також він розповів, що військові навчання з Росією "Захід-2021" спрямовані проти західних країн та України. Вячорка сказав, що особисто брав участь у таких навчаннях у 2009 році.

"Нам тоді під час навчань повторювали, що ось завтра Україна на нас нападе, вона працює з НАТО, літаки будуть бомбити Білорусь. Оскільки я сидів за планшетом у контрольному штабі, я повинен був підігравати цьому сценарію" , – згадував він.

За словами Вячорка, багатьом військовим не подобається така позиція Лукашенко. Пропаганда про те, що тільки Росія єдиний союзник Білорусі, також чужа білоруським військовим.