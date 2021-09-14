Порошенко, Тимошенко та інших депутатів-прогульників позбавили виплат

Верховна Рада в серпні припинила виплату коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, 73 депутатам, повідомляє Українські Новини.

Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит видання. У серпні ряду депутатів було нараховано по 45 400 гривень на виконання депутатських повноважень за липень.

При цьому нарахування виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, припинено голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, співголовам фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадиму Рабиновичу і Юрію Бойку, голові фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко, співголові депутатської групи "За майбутнє" Віктору Бондарю, голові партії "За майбутнє" Ігорю Палиці та лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку.

Також цих виплат позбавлені глави аграрного комітету Микола Сольський, депутати від "Опозиційної платформи" Віктор Медведчук, Ілля Ківа, Тарас Козак, депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов, позафракційні депутати Олександр Дубинський і Гео Лерос.

Згідно із законодавством, у разі, якщо депутат протягом календарного місяця однієї чергової сесії Ради без поважних причин не бере участь в більш ніж 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях парламенту або в понад 50% засідань комітету, до складу якого обрано, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Розпорядження про припинення таких виплат видає голова Ради за рішенням регламентного комітету.