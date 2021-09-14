Астронавти МКС провели 7 годин на відкритому космосі: відео

Астронавти Акіхіко Хосіде і Томас Песке провели у відкритому космосі 6 годин 54 хвилини. Це перший вихід у відкритий космос, проведений двома астронавтами-партнерами з різних країн з шлюзового відсіку Quest на МКС, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється на сайті NASA, астронавти успішно зібрали і встановили опору для установки додаткової сонячної панелі для орбітальної лабораторії. Крім того, команда замінила вимірювальне обладнання зовні станції.