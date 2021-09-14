Мільярдери викупили величезну кількість біткоїнів

Великі гравці (кити), більшість з яких є криптомільярдерами, за останні кілька днів купили 50 тис. біткоїнів (за курсом на 13 вересня вартість такої кількості монет становить 2,2 млрд доларів). Як результат: довгострокові власники криптовалют володіють 80% їх кількості, і можуть у будь-який момент змінити ситуацію на ринку, повідомляє Обозреватель.

Про велику угоду написав на своїй сторінці в Twitter криптоаналітик Алі Мартінес.

"Кити купують біткоїни. На адреси від 10 000 до 100 000 біткоїнів було куплено близько 50 000 біткоїнів за останні чотири дні. Це значна кількість токенів було видалено з відомих гаманців обміну криптовалют, що знизило тиск продавців, що стоять за біткоїнами", – написав аналітик.

Великі власники скупили біткоїни. Джерело: twitter.com/ali_charts

Як додає видання Financemagnates, облікові записи біткоїн-китів переміщують свої цифрові активи з провідних криптобірж в невідомі гаманці. У п'ятницю, 10 вересня 2021 року, провідний гаманець BTC перевів 1535 монет на суму більше 70 мільйонів доларів з криптобіржі Coinbase на невідому адресу.

Таке накопичення криптовалют в обмеженому колі осіб може стати причиною маніпуляцій, коли курс штучно змінюють, продаючи або купуючи біткоїни.