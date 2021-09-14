Ляшко анонсував контроль відсотка вакцинованих держорганами

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, хто буде контролювати відсоток вакцинованих під час локдауна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"По-перше, треба все-таки прищеплювати культуру свідомості і самоконтролю. По-друге, у нас є контролюючі органи, які можуть це перевіряти" , - пояснив міністр в ефірі "Свобода слова на ICTV".

Глава МОЗ зазначив, що така норма з'являється не вперше. Зараз закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає так званий декретований контингент. Це коли до роботи в певних сферах допускаються тільки вакциновані люди або ті, хто пройшов медичні огляди.