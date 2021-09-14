У МОЗ дали рекомендації по змішуванню COVID-вакцин

Заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Ігор Кузин розповів про рекомендації МОЗ зі змішування вакцин від коронавируса різних виробників, повідомляє Новое время.

В ефірі суспільно він зазначив, що змішувати можна лише вакцини мРНК типу.

«Що стосується змішування вакцин, то можна це робити тільки з мРНК-препаратами. Наприклад, перша доза Pfizer і друга Moderna і навпаки. Також у багатьох країнах зустрічається можливість першого уколу вакциною AstraZeneca і другий - Moderna або Pfizer », - заявив Кузін.

У свою чергу, лікар-імунолог Федір Лапій нагадав, що інші комбінації препаратів ще не вивчені і не визнаються в інших країнах.