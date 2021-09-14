Клімкін розкритикував ідею переходу українців на латинку
Ексглава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Павло Клімкін заявив, що не підтримує ідею глави РНБО Олексія Данилова про перехід української мови на латинський алфавіт.
«Я не є фанатом переходу на латиницю, вважаю, що кирилиця є частиною нашої ДНК абсолютно незалежно від російської. Саме кирилицею писали тисячі патріотів України, графіті на стінах Святої Софії до речі теж написані кирилицею», - повідомив Клімкін.
Колишній глава МЗС додав, що такі рішення можуть «грати на стороні Путіна, який стверджує, що Україна є штучно-створеним освітою».
«Перехід на латиницю не зробить нас автоматично більш передовими та прогресивними. Подивіться, до прикладу, на Японію, Ізраїль або Південну Корею», - заявив Клімкін.