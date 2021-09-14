Клімкін розкритикував ідею переходу українців на латинку

Клімкін розкритикував ідею переходу українців на латинку
Фото: Павло Клімкін

Ексглава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Павло Клімкін заявив, що не підтримує ідею глави РНБО Олексія Данилова про перехід української мови на латинський алфавіт.

«Я не є фанатом переходу на латиницю, вважаю, що кирилиця є частиною нашої ДНК абсолютно незалежно від російської. Саме кирилицею писали тисячі патріотів України, графіті на стінах Святої Софії до речі теж написані кирилицею», - повідомив Клімкін.

Колишній глава МЗС додав, що такі рішення можуть «грати на стороні Путіна, який стверджує, що Україна є штучно-створеним освітою».

«Перехід на латиницю не зробить нас автоматично більш передовими та прогресивними. Подивіться, до прикладу, на Японію, Ізраїль або Південну Корею», - заявив Клімкін.
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