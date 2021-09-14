Курс валют НБУ на 14 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 14 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 13 вересня, виріс на 1 коп до 26.69 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 31.45 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 1 коп до 3.66 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 36.93 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 19 коп до 28.92 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп до 6.91 за 1 польський злотий.