Курс валют НБУ на 14 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 14 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 13 вересня, виріс на 1 коп до 26.69 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 31.45 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 1 коп до 3.66 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 36.93 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 19 коп до 28.92 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп до 6.91 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.692 000
|EUR
|євро
|31.447 200
|RUB
|рубль
|0.366 230
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.927 000
|CHF
|Швейцарський франк
|28.920 300
|PLN
|польський злотий
|6.912 900