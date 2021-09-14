Курс валют НБУ на 14 вересня

Курс валют НБУ на 14 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 14 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 13 вересня, виріс на 1 коп до 26.69 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 31.45 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 1 коп до 3.66 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 36.93 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 19 коп до 28.92 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп до 6.91 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.692 000 +0.014
EUR євро 31.447 200 --0.137
RUB рубль 0.366 230 --0.001
GBP Фунт стерлінгів 36.927 000 --0.109
CHF Швейцарський франк 28.920 300 --0.185
PLN польський злотий 6.912 900 --0.038
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics