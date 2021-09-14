"Третя хвиля" епідемії COVID-19 в Україні ще не почалася – Кузін

Погіршення епідеміологічної ситуації в Україні через поширення коронавірусу не є свідченням "третьої хвилі", повідомляє Дiлова Столиця.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу UA:Перший.

"Ми восьмий тиждень поспіль бачимо поступове зростання і ускладнення епідемічної ситуації. Ми бачимо те, що кількість людей, які захворіли й ті, які одужали… Одужали набагато менше, і це призводить до того, що медична система поступово заповнюється. Темп приросту — це +3% кожного дня. Це не початок ще хвилі, тобто ситуація є контрольованою" , — зазначив Кузін.

За його словами, є велика кількість громад і районів, "які викликають занепокоєння" , і ситуація там "може вийти з-під контролю" .

На сьогодні показники свідчать про наближення до "жовтої" карантинної зони, каже головний санлікар. Водночас в Україні діють норми адаптивного карантину, і якщо в лікарнях буде заповнено понад 50% ліжок, регіони переходитимуть до "помаранчевих" і "червоних" зон.