"Третя хвиля" епідемії COVID-19 в Україні ще не почалася – Кузін
Погіршення епідеміологічної ситуації в Україні через поширення коронавірусу не є свідченням "третьої хвилі", повідомляє Дiлова Столиця.
Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу UA:Перший.
"Ми восьмий тиждень поспіль бачимо поступове зростання і ускладнення епідемічної ситуації. Ми бачимо те, що кількість людей, які захворіли й ті, які одужали… Одужали набагато менше, і це призводить до того, що медична система поступово заповнюється. Темп приросту — це +3% кожного дня. Це не початок ще хвилі, тобто ситуація є контрольованою", — зазначив Кузін.
За його словами, є велика кількість громад і районів,
"які викликають занепокоєння", і ситуація там
"може вийти з-під контролю".
На сьогодні показники свідчать про наближення до "жовтої" карантинної зони, каже головний санлікар. Водночас в Україні діють норми адаптивного карантину, і якщо в лікарнях буде заповнено понад 50% ліжок, регіони переходитимуть до "помаранчевих" і "червоних" зон.