Комунальні тарифи зростуть: скільки заплатимо з 1 жовтня

В Україні з 1 жовтня зміняться тарифи на опалення, гарячу воду і електропостачання для населення. Лише за опалення доведеться платити майже на половину більше, повідомляє Сьогодні.

Про це йдеться в постанові Кабміну №859 від 11 серпня 2021 року.

Тарифи на опалення і гарячу воду

З 1 жовтня 2021 року в Україні тарифи на опалення збільшаться до 40%. Все буде залежати від населеного пункту. Середньозважена вартість однієї гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/кв. м.

А тариф на гаряче водопостачання складатиме 109,55-122,17 грн/куб. м.

Тариф на електроенергію

Згідно з документом, Кабмін зафіксував ціну електроенергії для побутових споживачів на рівні 1,44 грн за кВт-год при обсязі споживання не більше 250 кВт-год на місяць. Цей тариф діятиме до 30 квітня 2022 року.

У той же час, для побутових споживачів із обсягом споживання понад 250 кВт-год на місяць ціна залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год. Цей тариф закріпили для колективних побутових споживачів, гуртожитків, які розраховуються за електроенергію за загальним лічильником.

Також така ціна залишиться за дачними і дачно-будівельними кооперативами, садовими товариствами, гаражно-будівельними кооперативами на технічні цілі та освітлення території. До цієї ж категорії віднесли юридичних осіб, які здають житло для внутрішньо переміщених осіб, і релігійний організацій.

Що з тарифами наразі

Напередодні опалювального сезону в Україні готують до зими будівлі і водопровідні системи з каналізаціями. Для українців тарифи на гарячу воду і опалення не повинні рости в ціні.

Нині триває робота над законом щодо компенсації різниці в тарифах. Згідно з цим законом борги газзбутів, облгазів і теплокомуненерго за газ "обнуляються". А ось які тарифи на тепло будуть в новому опалювальному сезоні – вирішать органи місцевого самоврядування.

Ціни деяких компаній на газ в вересні відчутно зросли:

"КіевГазЕнерджі" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;

"Уманьгаз Збут" – за 16 гривень 78 копійок;

"Черкасигаз Збут" – за 16 гривень 76 копійок.

Є і ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ за 8 гривень 94 копійки за кубометр.