14 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Початок індикту, церковне новоліття, собор Вінницьких святих – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 14 вересня, повідомляє Сегодня.

Яке народне і православне свято в українців 14 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 14 вересня

День державного гімну – відзначають в Америці у день написання поеми "Оборона Форту-Макгенрі" Френсісом Скоттом Кі у 1814 році.

– відзначають в Америці у день написання поеми "Оборона Форту-Макгенрі" Френсісом Скоттом Кі у 1814 році. Національне свято відзначається в Нікарагуа на честь перемоги в битві при Сан-Хасінто у 1856 році.

відзначається в Нікарагуа на честь перемоги в битві при Сан-Хасінто у 1856 році. День інженера – в Румунії відзначається професійне свято.

Іменинники 14 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Марфа, Наталя, Семен, Тетяна.

Яке сьогодні церковне свято

14 вересня в православній церкві відзначається початок індикту – церковне новоліття. Собор Вінницьких святих. Шанується пам'ять преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи, мученика Аїфала, диякона, мучениць 40 дів, посниць, і мученика Амуна, диякона, вчителя їхнього, мучениці Калісти та братів її, мучеників Євода та Єрмогена, праведного Ісуса Навина. Собор Пресвятої Богородиці в Міасинській обителі (на згадку знайдення Її ікони). Чернігівсько-Гефсиманської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 14 вересня відзначався Семенів день. На цей час саме припадав початок бабиного літа, а ще новосіль і весіль. Також були активними бабині роботи, зокрема підготовка льону і прядіння.

Прикмети на 14 вересня

ясна погода на Семенів день – вся осінь теж буде ясною і теплою;

на бабине літо на луках багато павутини – осінь буде затяжною;

вітер дме з півдня – зима буде теплою;

на Семена буває остання гроза;

на Семенів день всі горобці ховаються.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 вересня

1068 – під час повстання кияни звільнили з поруба великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.

1959 – радянський космічний апарат "Луна-2" вперше у світі досяг поверхні Місяця.

1991 – в Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.

Хто народився 14 вересня