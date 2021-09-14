Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок зниження котирувань безготівкового долара продовжилося, тому що на міжбанківському валютному ринку зберігається перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом на неї.

Національний банк виходив з невеликою інтервенцією на покупку, але дії регулятора не вплинули на хід торгів, і до їх завершення котирування досягли денних мінімумів. Сьогодні зниження продовжиться в напрямку річного мінімуму - 26,56 гривень на покупку. Основна частина покупців буде чекати до останнього, щоб купити долар якомога дешевше. Тому цілком можливо, що сьогодні Нацбанку доведеться позначити черговий рівень підтримки, який він стане захищати за допомогою інтервенції.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,63/26,70 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в понеділок знизилася на 4 копійки: вранці «американця» продавали по 26,77-26,78, а ввечері - по 26,73-2,74 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 26,74-26,75 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Очікуються коливання цінника на продаж готівкового «американця» в межах 26,70-26,77 гривень.

Євро на ринку FOREX в понеділок спочатку подешевшав до 1,1770 долара, а потім виріс до 1,1816 долара, оскільки американський фондовий ринок почав показувати ознаки відновлення після падіння. Вранці вівторка євро торгується в межах 1,1805-1,1818 долара. Готівковий євро вчора подешевшав на 5 копійок: вранці його продавали по 31,50-31,52 гривень, а ввечері - по 31,45-31,47 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,45-31,47 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. До обіду ціна готівкового євро може вирости на 3-5 копійок.

Російський рубль в понеділок виріс до 72,60 рублів за долар, оскільки великі російські компанії активно продають валюту, готуючись до початку періоду сплати податків. Вранці вівторка він торгується в діапазоні 72,60-72,75 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці в понеділок подорожчав на 1 копійку: з 3,62-3,64 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. Сьогодні збережеться та ж ціна.