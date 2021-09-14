На Тернопільщині у підприємця вимагали 7 млн грн у біткоїнах

У Тернопільській області правоохоронці підозрюють групу людей в підпалах магазинів і вимаганні грошей у місцевого підприємця, повідомляє Новое время.

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За даними пресслужби МВС підозрювані вимагали платити в біткоїнах - близько 7 млн гривень. Підприємець звернувся в поліцію в кінці травня 2021 року. Він написав заяву про підпал двох своїх кіосків. Правоохоронці з'ясували, що майно чоловіка підпалили і встановили причетного ㅡ жителя Вінницької області.

У потерпілого стали вимагати гроші, погрожуючи фізичною розправою та знищенням майна. Злочинці вимагали у чоловіка майже 7 млн гривень в біткоїнах (приблизно 250 тис доларів).

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Правоохоронці встановили людину, яка ввела переговори з підприємцем і погрожувала йому. Це був житель Київської області, який, як з'ясували правоохоронці, працює на організатора. Останній ㅡ 25-річний лікар, який таким чином намагався вирішити свої власні фінансові проблеми.

На підставі отриманих доказів організатору і двом його спільникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) і ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За цими статтями їм загрожує до 10 років ув'язнення.

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Зараз правоохоронці встановлюють місцезнаходження ще одного учасника угруповання.