Нотаріусам дадуть доступ до важливого реєстру

Афер з підробленими паспортами має поменшати. У Верховній Раді підготували до другого читання законопроект, який повинен істотно ускладнити шахрайство при взаємодії з нотаріусами шляхом підробки документів, повідомляє UBR.

Проект закону пропонує відкрити нотаріусам доступ до Єдиного демографічного реєстру.

Як запевняють нотаріуси, без такого доступу забезпечувати права і інтереси учасників цивільного процесу в повній мірі неможливо. Надалі ж, якщо проект остаточно ухвалять, вони зможуть безпосередньо в реєстрі перевірити документ, що посвідчує особу.

"Коли до нотаріуса сьогодні звертаються з підробленими документами, він не може це перевірити. Наприклад, чи збігається фотографія. Підроблений паспорт один в один такий же, як і справжній. Лише фото інше", - говорить голова київського відділення Нотаріальної палати України (НПУ ) Наталія Козаєвих.

Іншими словами, мова йде в першу чергу про ситуації, коли одна особа намагається замість іншої "провернути" якусь нотаріальну дію. Скажімо, по частині відчуження майна.

Таких випадків небагато, пояснює Козаєвих, але вони підтверджують необхідність відкриття доступу до реєстру. При цьому посилається вона на міжнародний досвід.