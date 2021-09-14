Епідеміолог розповів, коли після щеплення можна заразитися COVID-19

Вакцинація проти COVID-19 не захищає на 100% від зараження коронавірусом. У лікарні потрапляють люди, які вакцинувалися однієї або двома дозами, повідомляє Вести.

Про це розповів київський інфекціоніст Євген Дубровський.

"І хоча прийомні інфекційних відділень були перевантажені, кількість підтверджених випадків, що вимагають госпіталізації, виявилося досить низьким. А з другої половини серпня число хворих, що поступають в лікарні зросла мінімум у два, а то й в три рази" , - написав фахівець.

На думку лікаря, рано говорити про те, що щеплені від коронавірусу стовідсотково безпечні і не можуть заражати інших людей. За його словами, на п'ятий-восьмий день після щеплення людина ризикує захворіти COVID-19, оскільки його імунітет в цей час дуже вразливий. Тому краще в цей час поберегтися та обмежити контакти з іншими людьми.

"Дані світових досліджень стверджують, що вакциновані в більшості своїй хворіють легше, ніж ті, хто не щеплені. Думаю, у нас буде можливість перевірити це на практиці. Важливо перед вакцинацією звернутися до сімейного лікаря і пройти мінімальне обстеження, особливо якщо є супутні хронічні захворювання" , - зазначив фахівець.

Передбачається, що після вакцинації людина стає дуже вразливим, тому доктор радить після проходження вакцинації хоча б тиждень залишатися вдома і максимально обмежити контакти.