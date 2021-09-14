Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки про своє відсторонення з посади, повідомляє Новое время.

В ефірі телеканалу ICTV він сказав, що процедура його усунення не запущена і ніхто з нардепів не звертався з такою пропозицією.

"Усунути або відкликати з посади мене може лише Верховна Рада. Там є окрема процедура. Станом на сьогодні вона не запущена. Ніхто з народних депутатів не звертався з пропозицією про моє відкликання. Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються, але такий я вже є, змінюватися теж не буду" , - зазначив Разумков.

В українських медіа кілька місяців поширюється інформація про можливу заміну голови Верховної Ради.