Екс-міністр Лівану в центрі дипскандалу: порівняв українок з повіями

Посольство України в Лівані вимагає публічного вибачення після заяви колишнього міністра охорони навколишнього середовища країни, голови партії "Аль Таухід Аль Арабі" Віама Ваххаба, яких образив українських жінок, повідомляє Вести.

Інцидент стався 12 вересня під час ранкового шоу на телеканалі "Аль Жадіда". Ваххаб, обговорюючи політичну ситуацію в Лівані, дозволив собі образливо висловитися на адресу українок.

Так, Ваххаб в ефірі місцевого телеканалу розповів, як обговорював з чинним президентом країни Мішелем Ауном питання відродження туризму в Лівані. Торкнувшись теми проституції, політик запропонував главі держави привезти тисячі жінок з України та Росії.

"Я сказав йому, якщо ми є країною проституції, то дозвольте нам ввезти 10 тисяч російських або українських жінок" , - сказав Ваххаб і додав, що Аун розсміявся, почувши таку пропозицію.

Українські дипломати вже відреагували на таку заяву:

"Посольство України в Ліванській Республіці та українська громада Лівану вважають подібні заяви неприйнятними і такими, що посягають на людську гідність. Посольство України в Ліванській Республіці та українська громада Лівану звертаються до вас з вимогою публічного вибачення перед громадянами України" , - зазначено в зверненні дипвідомства до екс-міністру.

Політична партія "Аль Таухід Аль Арабі", яку очолює політик, заступилася за екс-міністра. У політсилі заявили, що в контексті російських і українських жінок їхній очільник мав на увазі "їхню красу".