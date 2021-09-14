РНБО приступила до створення кібервійськ України

РНБО приступила до створення кібервійськ України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов провів нараду РНБО, присвячену створенню кібервійськ України.

Про це повідомила пресслужба РНБО﻿.

«Кабінету Міністрів доручено у двомісячний термін розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо створення і функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ», - йдеться в повідомленні.

Також на засіданні розглянули питання щодо матеріальних, технічних та фінансових ресурсів, необхідних для створення кібервійськ та їх подальшого забезпечення, питання щодо комплектування особового складу, основних завдань тощо.

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