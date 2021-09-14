РНБО приступила до створення кібервійськ України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов провів нараду РНБО, присвячену створенню кібервійськ України.

Про це повідомила пресслужба РНБО﻿.

«Кабінету Міністрів доручено у двомісячний термін розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо створення і функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ» , - йдеться в повідомленні.

Також на засіданні розглянули питання щодо матеріальних, технічних та фінансових ресурсів, необхідних для створення кібервійськ та їх подальшого забезпечення, питання щодо комплектування особового складу, основних завдань тощо.