"Захід-2021": чим російсько-білоруські навчання загрожують Україні

10 вересня на території Росії та Білорусі почалися спільні масштабні військові навчання "Захід-2021" ("Запад-2021"), які триватимуть на 14 полігонах до 16 вересня, повідомляє Depo.ua.

На відміну від навчань "Захід-2017", цього разу основна частина заходів відбудуться не біля кордонів, а в глибині Росії – головні маневри пройдуть на полігоні "Мулино" в Нижньогородській області, куди в понеділок, 13 вересня, особисто прилетів президент Росії Володимир Путін.

За легендою навчань, будуть створені дві вигадані держави – з одного боку Полярна республіка ("агресор" з розвиненим військовим потенціалом, у якому впізнається блок НАТО), з іншого – Центральна федерація (впізнається Союзна держава Росії і Білорусі). Тобто, все вказує на те, що фактично під час навчань буде відпрацьовуватися сценарій війни з Північноатлантичним альянсом. Причому, як це часто буває в подібних навчаннях, спочатку за сценарієм буде відбиватись атака противника, після чого союзні сили підуть у контрнаступ на територію умовного ворога.

За офіційною інформацією, у навчаннях беруть участь до 200 тисяч осіб особового складу (13 тисяч з яких – на території Білорусі), близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі, 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

Для порівняння, у останніх найбільших військових навчаннях за участі Росії, а це були навчання "Захід-2017" спільно з тією ж Білоруссю, було задіяно "лише" до 100 тисяч військовослужбовців, тобто, удвічі менше. Щоправда, основні маневри тоді проводились на території Білорусі поблизу кордонів з Україною, Польщею, Литвою і Латвією.

За легендою навчань, тоді військові армій Росії і Білорусі боролися з вигаданою державою Вейшнорія, яка планувала напасти на Союзну державу. Підтримували Вейшнорію дві інших країни, у яких географічно вгадуються Литва та Польща. За сценарієм, союзні війська відбили умовну атаку противника і перейшли у контрнаступ, який завершився умовним ядерним ударом по Варшаві.

Для України, територія якої безпосередньо у маневрах не фігурувала, ті навчання носили інший ризик: після навчань Росія могла залишити свої війська на території Білорусі, що створювало б додаткову напругу і ще майже на тисячу кілометрів продовжувало б державний кордон з ворогом.

Щоправда, тоді все обійшлося – після навчань росіяни мирно, хоч і не без проблем, залишили білоруську територію. Але треба розуміти, що з того часу суттєво змінилась політична ситуація в Білорусі. Якщо у 2017 році Лукашенко почувався досить впевнено на внутрішній арені і не хотів втрачати фактичний суверенітет, прогинаючись перед Путіним (що неодмінно сталося б, якби російські війська контролювали країну), то зараз його влада висить на волоску і він готовий обміняти частину цього суверенітету на російську підтримку.

Звертає на це увагу й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Що стосується навчань" Захід 2021 ", то ми повинні дуже уважно за ними стежити. Тому що ті сценарії, які там відпрацьовуються, несуть дуже серйозні ризики. І всі ми розуміємо, що якщо Росія поглине Білорусь в тій чи іншій формі, то ми отримаємо ще тисячу кілометрів джерела небезпеки для суверенітету і територіальної цілісності України" , – сказав Кулеба в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" минулої п'ятниці.

І з геополітичної точки зору він абсолютно правий. Навіть при тому, що як військова операція, навчання "Захід-2021" прямої загрози Україні наразі не становлять, тому що основна їх фаза проходить на віддалених від українського кордону полігонах вглибині Росії. Про це у тому ж ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" звернув увагу командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Нам відома кількість цих військ, і на даний час безпосередньої загрози, зокрема створення ударних угруповань, відповідних підготовчих заходів щодо агресії стосовно України, не видно. Але ситуація динамічна, тож українські розвідувальні органи її відстежують" , – заявив Наєв.

Щоправда, якщо головною метою Росії на цих навчаннях є "поглинання" Білорусі, то на слова Наєва можна не зважати, адже в такому випадку загроза прийде не безпосередньо від навчань "Захід-2021", а після них – з білоруського кордону. Причому, ця загроза може бути як у вигляді відкритого російського наступу, так і у вигляді перманентного напруження уздовж усього кордону, з періодичними диверсіями та/або провокаціями.

Зрозуміло, що будь-яка потенційна загроза може як реалізуватись, так і не реалізуватись. Але ігнорувати подібну небезпеку не може собі дозволити влада жодної держави, а України, яка перебуває у стані війни з Росією, й поготів.