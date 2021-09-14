Стрес - головна причина проблем зі шкірою: думка вчених

Науковці дійшли висновку, що стан шкіри людини безпосередньо залежить від наявності в його житті стресових ситуацій і нервових напружень - саме вони можуть спровокувати розвиток шкірних захворювань, повідомляє Menslife.

Про те, що стрес робить на здоров'я людини вкрай негативний вплив, відомо вже давно. Від стану нервової системи безпосередньо залежить настрій, самопочуття, загальний тонус, рухливість і маса інших чинників. Але ще до недавнього часу вченим не вдавалося простежити чіткий зв'язок між хворобами шкіри і стресовим станом.

Американські і французькі експерти провели ряд спільних досліджень, результати яких допомогли їм не тільки довести факт причетності нервових перенапруг до шкірних захворювань, але ще і розібратися в причинах такого взаємозв'язку.

Як з'ясувалося, на клітини шкіри постійно впливають певні хімічні елементи - нейропептиди і нейромедіатори. Саме вони можуть вплинути на ті чи інші фізіологічні функції організму. Будь-який стрес значно підвищує рівень цих речовин, неминуче приводячи до різного роду шкірних запальних процесів і висипань.

На думку вчених, це відкриття допоможе їм переглянути деякі методи лікування багатьох шкірних хвороб і зробити їх набагато ефективнішими.