Співзасновник Apple оголосив про створення космічної компанії

Американський підприємець і винахідник, один із засновників "Apple" Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії "Privateer Space", повідомляє Українська правда.

Возняк упевнений, що нова компанія буде несхожа на конкурентів.

У ролику компанії мовиться, що "Privateer Space" заснована спільно з гендиректором робототехнічної компанії "Ripcord" Алексом Філдінгом.

Засновники прагнуть до того, "щоб космос став безпечним і доступним для всього людства".

У сфері комерційних космічних польотів уже конкурують такі великі гравці, як Ілон Маск, Джефф Безос та Річард Бренсон.

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