Співзасновник Apple оголосив про створення космічної компанії
Американський підприємець і винахідник, один із засновників "Apple" Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії "Privateer Space", повідомляє Українська правда.
Возняк упевнений, що нова компанія буде несхожа на конкурентів.
У ролику компанії мовиться, що "Privateer Space" заснована спільно з гендиректором робототехнічної компанії "Ripcord" Алексом Філдінгом.
Засновники прагнуть до того,
"щоб космос став безпечним і доступним для всього людства".
У сфері комерційних космічних польотів уже конкурують такі великі гравці, як Ілон Маск, Джефф Безос та Річард Бренсон.