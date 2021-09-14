Ринок землі і бум на первинному ринку зробили ріелторів затребуваними

З початку року попит на професійні ріелторські послуги виріс, у середньому, на 15%. Такі дані навів президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта, зазначивши, що зараз кількість звернень до ріелторів від покупців і продавців перебувають на збалансованому рівні, повідомляє UBR.

За його словами, зростання кількості звернень від покупців викликано, перш за все, запущеною програмою "Доступна іпотека", адже існує нагальна потреба покупки пристойного об'єкта нерухомості, але під конкретну суму коштів.

Крім того, зазначає експерт, почастішали звернення від потенційних покупців, націлених придбати житло на первинному ринку.

Що стосується продавців, то відкриття ринку землі, а також введеного Фондом держмайна України модуля оцінки об'єктів нерухомості, теж змушує їх шукати високопрофесійних фахівців, які знають особливості ринку, юридичні тонкощі новацій, здатних надати якісну консультацію.

"Зростання кількості звернень до професійних фахівців з нерухомості в 2021 році обумовлено ще й змінами в економічній ситуації в Україні, протіканням пандемії. При таких умовах споживачі ріелторських послуг більш виважено і ґрунтовно ставляться до вибору ріелтора, який би надав вичерпну і професійну консультацію", - підкреслив Юрій Піта.

За словами експерта, в 2021 році значно зріс запит саме на якісні послуги. До кінця року кількість звернень покупців і продавців нерухомості за професійною допомогою ріелторів може вирости ще приблизно на 5%.

"Зараз від ріелтора потрібно знання ринку: знайомство з ціновою кон'юнктурою, основними тенденціями, уміння вибудовувати аргументовані прогнози, націленість на економію часу клієнта, а також статус фахівця з нерухомості, відповідний сертифікат і т.д.", - розповів Юрій Піта.

На його думку, затребуваність ріелторських послуг багато в чому буде залежати від законодавчих змін, а саме можливого прийняття законопроекту №5600 про оподаткування об'єктів нерухомості, який буде регулювати діяльність фахівців з нерухомості, а також впровадження нових пільгових іпотечних і лізингових програм.

Якщо дані зміни відбудуться до кінця 2021-го, то цілком ймовірно, що потреба в професійному ріелторському обслуговуванні угод на ринку нерухомості може суттєво зрости.

"У 2022 році ринок буде розвиватися відповідно до потреб клієнтів. Чи буде це "ринок продавця" або "ринок покупця", залежить перш за все від рівня попиту та пропозиції", - прогнозує Юрій Піта.

При цьому глава АФНУ додає, що наявний баланс між продавцями і покупцями позитивно впливає на ринок ріелторських послуг.

"Він дозволяє поліпшувати навички фахівців з нерухомості. Однак для вдосконалення роботи ріелторів необхідно впровадити законодавче регулювання ріелторської діяльності, яке б затвердило загальні правила роботи, професійні стандарти, а сам алгоритм діяльності повинен реалізовуватися на принципах свободи підприємницької діяльності", - помітив Піта.

Створення жорсткого і одночасно цивілізованого ринку, говорить експерт, з одного боку, буде сприяти "очищенню" галузі від непрофесіоналів, а з іншого - суттєво збільшить довіру громадян до ріелторського співтовариства.