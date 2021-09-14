Гіпотиреоз, гормони щитовидної залози: ризики та помилки

Роль гормонів в житті людини велика. Вони керують роботою життєво важливих органів. Порушення їх балансу призводить до збоїв в організмі і різних захворювань, які можуть протікати спочатку безсимптомно, а потім привести дуже до серйозних ускладнень, якщо вчасно не здати аналізи, повідомляє Доктор Петрик.

Гіпотиреоз - найпоширеніше захворювання і порушення функції щитовидної залози. Причина тому - нестача йоду в організмі. Нездатність щитовидної залози виробляти достатні кількості гормонів (T4 і T3) - найчастіша причина гіпотиреозу, звана первинним гіпотиреозом. Вторинний гіпотиреоз зустрічається значно рідше.

Багато людей впевнені, що попри приймання гормонів щитовидної залози, гіпотиреоз негативно впливає на здоров'я. Забобони чи це чи реальність, ви дізнаєтеся з цього відео.