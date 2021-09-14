Тиждень моди в Нью-Йорку: Джуліанна Мур, Джіджі Хадід і інші гості

У Нью-Йорку закрився Тиждень моди. Ефектний фінал забезпечив Том Форд. Традиційно в останні роки завершував огляд Марк Джейкобс, але в цьому році він вже показав свою першу за 16 місяців колекцію раніше і розклад тижні весняного сезону пропустив, повідомляє Spletnik.

Гостями шоу Tom Ford, яке відбулося в Театрі Девіда Коха на південній стороні головної площі Лінкольн-центру, стали Джуліанна Мур, дочка Шона Пенна Ділан, Дженніфер Хадсон та інші. Ну а подіум вийшли Джіджі Хадід, Джоан Смоллс, Аня Рубік і не тільки.

Джіджі Хадід

Джоан Смоллс

Кара Тейлор

У колекції були представлені сатинові штани-карго, топи-корсети, майки з блискучого ламе, сорочки з паєтками і звичайно легендарні оксамитові піджаки і атласні блакитні блузки - культові речі, створені Фордом. Самі повсякденні й прості речі виконані з тканин і матеріалів, що асоціюються швидше з вечірнім гардеробом.

Джоан Смоллс