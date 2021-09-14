Долари не приймають в обмінниках: яку валюту складно обміняти

В Україні в обмінниках відмовляються приймати долари, які мають ушкодження, плями або потертості. Крім того, складно буде обміняти купюру в 100 доларів 1993 року випуску (детектор валют розпізнає їх як фальшиві), повідомляє Обозреватель.

Водночас в банках такі гроші взяти зобов'язані, але за це доведеться віддати комісію до 30%.

Згідно презентації НБУ, банкам і обмінникам заборонено відмовлятися приймати долари залежно від їх року випуску, якщо вони вважаються дійсними в США. При цьому в Штатах приймають всі купюри, випущені після 1914 року.

Але при цьому українці скаржаться, що насправді і банки, і обмінники деякі купюри приймати відмовляються. Наприклад, банкноти номіналом в 100 доларів 1993 року. Їх справжність не можна підтвердити за допомогою детектора банкнот. Замість цього клієнтам пропонують забрати купюру на інкасо (відправити в іноземний банк для обміну і заплатити за це комісію). Така ж проблема відбувається і з іншими банкнотами, випущеними до 1996 року.

Приймати долари повинні, якщо:

є всього лише невеликі потертості;

є невеликі написи (площа до 200 мм);

до трьох плям до 5 мм кожна;

надриви до 3 мм;

прокол до 1 мм.

100 доларів 1993 року випуску. Джерело: obmenvalut.kiev.ua

При цьому важливо відзначити, що рішення про те, чи приймати долари чи ні, ухвалює касир. Тобто цілком можливо, що купюра відповідає необхідному рівню якості, але її все одно відмовляться обмінювати.

В такому випадку можна звернутися за інкасо (тобто прийти в банк і попросити, щоб купюру відправили в банк-кореспондент за кордон для обміну). Така послуга може коштувати від 10 до 30% (кожен банк сам встановлює ціну), а процедура обміну може затягнуться на довгі місяці.

Які банкноти можуть відправити на інкасо:

якщо є сумніви про достовірність купюри (в такому випадку можна також звернеться в НБУ для дослідження);

якщо пошкодження перевищують вище перераховані обмеження;

якщо змінився колір купюри;

якщо вона була повністю розірвана;

якщо вона тліла.

Ось, як виглядають банкноти, які не приймуть в обмінниках, але можуть відправити на інкасо: