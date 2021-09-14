Сезон грибів: профілактика отруєнь та перша допомога
З настанням осені розпочинається грибний сезон. Держпродспоживслужба нагадала важливі правила, які потрібно пам’ятати для профілактики отруєння грибами.
Про це йдеться на сайті установи.
Аналіз випадків отруєнь грибами в Україні свідчить, що більшість отруєнь обумовлені вживанням пластинчатих отруйних грибів (насамперед, блідої поганки), які помилково сприймаються за їстівні печериці та сироїжки.
Найбільш отруйними є токсини блідої поганки, мухоморів білого і смердючого, сморжів і деяких інших грибів. До смертельно небезпечних грибів належить і свинушка тонка, яка росте під Києвом. Смертельною вважається навіть мінімальна доза отрути. Тому обов'язково треба мити руки після дотику з грибами.
Отруєння також можуть спричинити їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж швидкісних трас.
Щоб не отруїтися дикорослими грибами:
- найкраще відмовтеся від споживання дикорослих грибів як від продукту взагалі, а споживайте штучно вирощені печериці, гливи, купуючи їх у магазинах;
- не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах: безпечніше купувати гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль.
Якщо Ви відправились до лісу збирати гриби, то обов'язково врахуйте наступне:
- ніколи не кладіть у кошик грибів, яких не знаєте;
- остерігайтеся пластинчатих грибів;
- не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені морфологічні ознаки, а також тих, що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях;
- під час посухи грибів краще не брати взагалі: у спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини;
- уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі;
- не вживайте сирих грибів;
- відібрані гриби спочатку промийте та відваріть декілька разів у підсоленій воді (не менше трьох) протягом 30 хвилин;
- готові страви з грибів зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не більше доби.
Не давайте грибних страв малолітнім дітям. Не можна вживати грибів вагітним та жінкам, що годують груддю.
Ніколи не застосовуйте «домашніх» методів визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок – вони помилкові. Срібло темніє від взаємодії з амінокислотами, які є й у їстівних, і в отруйних грибах, а колір цибулі змінюється під впливом ферменту тирозинази, який також міститься в усіх грибах.
Якщо після споживання грибів почуваєтесь погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі):
- негайно викликайте «швидку допомогу». До її приїзду промийте шлунок 1-2 л розчину марганцівки або сольового розчину, можна зробити очисну клізму;
- пийте багато рідини;
- навіть при полегшенні стану обов'язково зверніться до найближчої лікувальної установи;
- недоїдених грибів не викидайте: їх аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.