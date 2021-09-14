У деяких з'являється "надлюдський" імунітет від коронавірусу – дослідження

У людей, які перенесли гібридний контакт з коронавірусом – спочатку перехворіли на COVID-19 минулого року, а потім зробили щеплення або Pfizer, або Moderna, – розвивається "надлюдський" імунітет проти цього патогену, повідомляє Ліга.net.

Так пише про явище сайт американської некомерційної медіаорганізації NPR, аналізуючи останні дослідження на цю тему.

Деякі вчені називають це "куленепробивним" імунітетом, хоча імунолог Шейн Кротті у Science вважає кращим визначення "гібридний імунітет".

"В цілому, гібридний імунітет до SARS-CoV-2 здається напрочуд сильним" , – пише він в журналі.

Організми таких людей виробляють не лише дуже високі рівні антитіл, але й антитіла з великою "гнучкістю", які вміють нейтралізувати багато різних варіантів/штамів коронавірусу. Вчені вважають, що вони також будуть ефективними й проти варіантів, які можуть з'явитися (і майже напевно з'являться) в майбутньому.

Група вірусологів під керівництвом Пола Беніаса з Університету Рокфеллера з'ясувала, що антитіла у таких людей можуть сильно нейтралізувати всі шість "варіантів, які викликають стурбованість" (включно з дельтою і бетою), а також кілька інших вірусів, споріднених SARS-CoV-2, в тому числі один вірус кажанів, два коронавіруси панголінів і той, який викликав першу пандемію SARS-CoV-1.

Їхні антитіла були здатні навіть деактивувати псевдовірус, спеціально "сконструйований" для високої стійкості до нейтралізації: він містив 20 мутацій, які запобігають ефективному зв'язуванню з ним антитіл до SARS-CoV-2. Антитіла тільки вакцинованих або тільки перехворілих "були по суті марні проти цього мутантного вірусу, але антитіла людей з гібридним імунітетом могли його нейтралізувати".

Учені поки не знають, чи буде у всіх, хто перехворів COVID-19, а потім отримав мРНК-вакцину, такий ефективний імунний захист. Поки що вдалося ретельно вивчити лише 14 пацієнтів: це дуже трудомістке й складне дослідження. Але вони підозрюють, що це досить поширене явище.

В іншому дослідженні в NEJM вчені перевірили антитіла, що виробляються людьми, які перехворіли у 2002-2003 роках першим "сарсом", і нещодавно отримали мРНК-вакцину від "другого". Ці люди також виробляли високі рівні антитіл, які нейтралізували цілий ряд варіантів/штамів і вірусів, подібних SARS-CoV-1/2.

Автори згаданих вище досліджень поки не вивчали варіант, який ефект буде, якщо щеплений заразиться COVID-19. Або чи отримає не перехворілий, але щеплений трьома дозами (або різними вакцинами) такий самий "надіммунітет" до коронавірусу.

Тим часом група імунолога Джона Уеррі з Пенсільванського університету показала, що з часом люди, які отримали дві дози вакцини (і не інфіковані раніше), також починають виробляти "гнучкіші" антитіла. Ті можуть краще розпізнавати багато з варіантів/штамів. Він вважає, що третя доза, ймовірно, "дала б імпульс цим антитілам і підштовхнула б їх еволюцію далі".