У "ЛНР" розгромили ідею переселити жителів ОРДЛО в Росію

У "ЛНР" вважають невигідним для "республік" включення жителів ОРДЛО в програму переселення співвітчизників до Росії, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив "радник" ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника Родіон Мірошник.

За його словами, можливості легалізації на території Росії були надані ще президентськими указами 2019 року про можливості за спрощеною програмою отримувати російське громадянство. У зв'язку з чим мешканці ОРДЛО на правах російських громадян мають можливості реалізовувати себе на території РФ.

"Але від хорошого життя ніхто не їде, тому зрозуміло, що добре би навести порядок у себе. Зусилля Росії були би набагато більш цільними, якби були спрямовані на створення можливості нових робочих місць на території "ДНР" і "ЛНР", там, де люди виросли, де у них сім'ї, де вони звикли жити і працювати. Ми би хотіли, щоби саме край Донбасу був процвітаючим, і саме там люди знаходили можливість для самореалізації, в тому числі, і в плані отримання робочих місць" , — зазначив він.

За словами Мірошника, жителі ОРДЛО через складну економічну ситуацію повинні постійно їхати на заробітки в Росію.