Українців попередили про різке похолодання

В Україні різко зміниться погода, і на зміну "бабиному" літу прийде похолодання. До кінця тижня країну накриє циклон з потужними дощами та вітрами.

Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю.

Згідно з прогнозом синоптика, до кінця тижня в Україну прийде циклон, який і принесе суттєве погіршення погодних умов. Першими похолодання відчують західні області - в п'ятницю регіон накриють дощі, а стовпчики термометрів опустяться до +15...+18 градусів.

"Попередньо можна сказати, що він (циклон - ред.) буде переміщатися з західних областей території України з п'ятниці, 17 вересня. Тому в п'ятницю, суботу та неділю в хронологічному порядку із заходу на схід будуть дощі, місцями посилення вітру. Дощі можуть бути досить інтенсивні", - зазначила синоптик.

Заморозків до кінця цього тижня, за прогнозом синоптика, поки не буде.

Однак Наталя Птуха закликає українців не засмучуватися через погіршення погоди, тому що "бабине" літо ще може повторитися.