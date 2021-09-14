СБУ викрила масштабну корупційну схему в Укрзалізниці
Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему в АТ «Укрзалізниця». Учасники оборудки привласнили гроші на постачанні держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій. Придбані комплектуючі не відповідають держстандартам, що могло призвести до аварій поїздів.
Як повідомила пресслужба СБУ, зловмисники завдали державі мільйонні збитки.
Як встановило слідство, представники однієї з філій Укрзалізниці налагодили корупційний механізм одержання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. Для реалізації оборудки вони залучили столичну комерційну структуру.
Встановлено, що представники приватної компанії впродовж 2020-2021 років здійснили поставку держпідприємству партії гумових прокладок для рейкових колій.
"Постачання відповідної продукції вони здійснювали в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару. Це дозволило їм порушити технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на більш дешеві матеріали, і реалізувати комплектуючі за цінами високоякісної продукції", - йдеться в повідомленні.
Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до звітної документації. Одержану «різницю» ділки виводили у тінь.
У приміщеннях регіональної філії держпідприємства та приватної компанії правоохоронці виявили фінансові документи із доказами протиправної діяльності, а також ймовірно підроблені документи контролю якості та використання придбаних запчастин.
Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми. На вилучену продукцію накладено арешт.