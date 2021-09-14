СБУ викрила масштабну корупційну схему в Укрзалізниці

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему в АТ «Укрзалізниця». Учасники оборудки привласнили гроші на постачанні держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій. Придбані комплектуючі не відповідають держстандартам, що могло призвести до аварій поїздів.

Як повідомила пресслужба СБУ﻿, зловмисники завдали державі мільйонні збитки.

Як встановило слідство, представники однієї з філій Укрзалізниці налагодили корупційний механізм одержання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. Для реалізації оборудки вони залучили столичну комерційну структуру.

Встановлено, що представники приватної компанії впродовж 2020-2021 років здійснили поставку держпідприємству партії гумових прокладок для рейкових колій.

"Постачання відповідної продукції вони здійснювали в обхід встановленої процедури і без належного контролю якості товару. Це дозволило їм порушити технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на більш дешеві матеріали, і реалізувати комплектуючі за цінами високоякісної продукції" , - йдеться в повідомленні.

Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до звітної документації. Одержану «різницю» ділки виводили у тінь.

У приміщеннях регіональної філії держпідприємства та приватної компанії правоохоронці виявили фінансові документи із доказами протиправної діяльності, а також ймовірно підроблені документи контролю якості та використання придбаних запчастин.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми. На вилучену продукцію накладено арешт.