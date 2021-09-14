У МОЗ назвали терміни введення "жовтої" зони в Україні
В Україні обмеження "жовтої" зони можуть запровадити не раніше 20 вересня, повідомляє Ліга.net.
Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
За його словами, обмеження набудуть чинності після 7 днів ухвалення відповідного рішення Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Будь-яка регуляція, яка стосується можливих обмежень або змін порядку у роботі держустанов, бізнесу або громадян, має набути чинності через сім днів", – заявив Кузін.
Найімовірніше, рішення про посилення обмежень ухвалять вже цього тижня.