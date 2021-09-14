У МОЗ назвали терміни введення "жовтої" зони в Україні

В Україні обмеження "жовтої" зони можуть запровадити не раніше 20 вересня, повідомляє Ліга.net.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, обмеження набудуть чинності після 7 днів ухвалення відповідного рішення Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Будь-яка регуляція, яка стосується можливих обмежень або змін порядку у роботі держустанов, бізнесу або громадян, має набути чинності через сім днів" , – заявив Кузін.

Найімовірніше, рішення про посилення обмежень ухвалять вже цього тижня.