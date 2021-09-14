В Україні починають вакцинувати від коронавірусу вдома

У Полтавській області стартує перший в Україні пілотний проєкт із виїзної вакцинації. Щепити будуть літніх людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Вакцинацію вдома будуть проводити у двох селах Миргородської громади - Гаркушинцях та Петрівцях.

Протягом 6 днів там перебуватимуть волонтери, які відвідуватимуть місцевих жителів та розповідатимуть про необхідність вакцинації. Волонтерами будуть самі мешканці громад: листоноші та медичні сестри.

Половина населення сіл - люди старші за 60 років.

"Літніх людей спеціально підвозитимуть до пунктів для отримання доз вакцини. Також маломобільних осіб щеплюватимуть вдома" , - повідомили в ОДА.

За результатами пілотного проєкту Міністерство охорони здоров’я розгляне рішення про впровадження його в інших областях України.

Автор: Инна Собора