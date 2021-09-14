"ПриватБанк" звинуватили в зміні відсотків за кредитами: банк відреагував

"ПриватБанк" пропонує своїм клієнтам нові договори за кредитними картками, повідомляє УНИАН.

"Сьогодні (банк - ред.) запропонував новий стандартний договір за кредитними картками: 60% річних у гривні та +36% за прострочення", - повідомив економіст Михайло Кухар.

За словами Кухаря це стандартна зміна для всіх клієнтів банку.

"Судячи з "типового" тексту в якому йшлося ще про вісім типів платіжних карток, якими я не користуюся, це зміна умов за всіма кредитними картками "Привату", для всіх клієнтів" , - зазначив експерт.

Економіст не виключає, що подібний крок з боку банку обумовлений розгоном інфляції Україні.

"Я не знаю резонів банку щодо такої дикої зміни ставок, але припускаю, що вони, звичайно ж, можуть мотивувати це "розгоном" інфляції в країні. Так, інфляція дійсно цього року зросла з 2,7% до понад 10%, за даними Нацбанку. Чи є це достатньою підставою для того, щоб підіймати ставки за картками з 36% до 96% - судіть самі" , - зазначив економіст

"Навіть я замислився сьогодні чи варті зручності консьєрж-сервісу "Привату" (безумовно, кращого на ринку), таких умов за відсотками (адже за обслуговування я плачу чималу абонплату на рік. Загалом, я вважаю таке рішення грубою маркетинговою помилкою. Адже 30% + річних у гривні в умовах практично нульової девальвації означало для "Привату" таку ж валютну прибутковість. "Задирати" ці ставки до 60-90% у світі нульових процентних ставок - навряд чи можна назвати адекватним рішенням" , - зазначив економіст.

Разом з тим, на запит УНІАН у прес-службі "ПриватБанку" відзначили, що 60% річних - це ставка після 180 дня прострочення за кредитними картками згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України, а 36% річних - ставка за несанкціонований овердрафт за валютними картками.

Автори: Олена Коваленко, Катерина Жирій