Найкращі міста світу, куди можна переїхати через інвестиції

Названо найкращі міста для бізнесу та життя в країнах з діючими програмами надання посвідки на проживання (ВНП) за інвестиції, повідомляє УНІАН.

Відповідний індекс оприлюднила компанія Henley & Partners у партнерстві з аналітичним агентством Deep Knowledge Analytics.

Топ-10 кращих міст для бізнесу та життя

1. Лондон (Великобританія)

2. Нью-Йорк (США)

3. Сідней (Австралія)

4. Сингапур (Сингапур)

5. Цюріх (Швейцарія)

6. Лос-Анджелес (США)

7. Барселона (Іспанія)

8. Гонконг (Китай)

9. Відень (Австрія)

10. Торонто (Канада)

"П'ять міст, що займають перші місця в рейтингу – Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур і Цюріх – вказують на широкий географічний діапазон доступних варіантів інвестиційних програм резидентства. На 1-му місці з найвищим результатом зі значним відривом знаходиться Лондон з найвищими балами за освіту, безпеку та стабільність" , – йдеться у звіті за результатами дослідження.

Всього в дослідженні оцінювалися 25 міст з 24 країн світу (2 міста в США), які борються за залучення міжнародного капіталу і талантів для відновлення або розвитку економік. Використовуючи цей інструмент, транснаціональні компанії, підприємці, інвестори, власники бізнесу і професіонали можуть вибирати, де найкраще розмістити свою штаб-квартиру, керівників, співробітників і сім'ї в нинішньому і постпандемічному світі.

Державні програми надання посвідки на проживання через інвестиції діють у 24 країнах світу. Вид на проживання може бути як тимчасовим, так і постійним. ВНП дає можливість відвідувати, тимчасово або постійно проживати на території країни, що видала ВНП. Наявність ВНП не вимагає відмови від початкового громадянства.