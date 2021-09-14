Найкращі міста світу, куди можна переїхати через інвестиції
Названо найкращі міста для бізнесу та життя в країнах з діючими програмами надання посвідки на проживання (ВНП) за інвестиції, повідомляє УНІАН.
Відповідний індекс оприлюднила компанія Henley & Partners у партнерстві з аналітичним агентством Deep Knowledge Analytics.
Топ-10 кращих міст для бізнесу та життя
1. Лондон (Великобританія)
2. Нью-Йорк (США)
3. Сідней (Австралія)
4. Сингапур (Сингапур)
5. Цюріх (Швейцарія)
6. Лос-Анджелес (США)
7. Барселона (Іспанія)
8. Гонконг (Китай)
9. Відень (Австрія)
10. Торонто (Канада)
"П'ять міст, що займають перші місця в рейтингу – Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур і Цюріх – вказують на широкий географічний діапазон доступних варіантів інвестиційних програм резидентства. На 1-му місці з найвищим результатом зі значним відривом знаходиться Лондон з найвищими балами за освіту, безпеку та стабільність", – йдеться у звіті за результатами дослідження.
Всього в дослідженні оцінювалися 25 міст з 24 країн світу (2 міста в США), які борються за залучення міжнародного капіталу і талантів для відновлення або розвитку економік. Використовуючи цей інструмент, транснаціональні компанії, підприємці, інвестори, власники бізнесу і професіонали можуть вибирати, де найкраще розмістити свою штаб-квартиру, керівників, співробітників і сім'ї в нинішньому і постпандемічному світі.
Державні програми надання посвідки на проживання через інвестиції діють у 24 країнах світу. Вид на проживання може бути як тимчасовим, так і постійним. ВНП дає можливість відвідувати, тимчасово або постійно проживати на території країни, що видала ВНП. Наявність ВНП не вимагає відмови від початкового громадянства.