В Одесі "замінували" будівлі трьох судів

Правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху в трьох судах Одеси, повідомляє Интерфакс-Украина.

"До поліції надійшли анонімні повідомлення про те, що заміновано будівлі Київського районного суду на вулиці Варненській, Південно-західного апеляційного господарського суду на проспекті Шевченка та П’ятого апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна" , - йдеться в повідомленні на сайті поліції.

Для перевірки зазначеної інформації на місця пригод спрямовано слідчо-оперативні групи поліції, фахівців-вибухотехніків і кінологів.