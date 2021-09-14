Україна і Туреччина обговорили виробництво безпілотників

Міністр оборони України Андрій Таран провів зустріч із гендиректором турецької компанії Baykar Makina Халуком Байрактаром.

﻿Про це повідомила пресслужба Міноборони﻿.

Під час заходу було обговорено хід виробництва комплексів на замовлення української сторони та можливості прискорення виконання раніше досягнутих домовленостей. Також було розглянуто можливість та перспективи розміщення виробництва турецьких безпілотних комплексів Bayraktar TB2 на території України.

Нагадаємо, у 2020 році Таран підписав угоди з турецькими компаніями про передачу технологій та виробництво корветів і ударних безпілотних авіаційних комплексів для потреб Збройних Сил України.