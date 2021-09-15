Три ідеї, що приготувати із залишків кефіру

Кефір – напій, який смакує з печивом чи випічкою. Буває, що кефір залишається, а просто так його пити вже не хочеться. Насправді, з цього продукту можна приготувати багато самостійних страв, і це не лише млинці, повідомляє Обозреватель.

Домашній сир фета

Домашній сир фета на кефірі

Інгредієнти:

кефір – 1 л

сіль – 1,5 ч.л

Спосіб приготування:

Кефір влийте в каструлю, посоліть. Через десять хвилин після закипання на маленькому вогні відокремиться сироватка. Дно друшляка вистелити марлею в два шари. Вміст процідіть через нього. Щільно скрутіть марлю і відправте фету під прес на всю ніч. І вже вранці зможете порадувати близьких, наприклад, дивовижним грецьким салатом з домашнім сиром фета або, як варіант, доповнити їм смак улюбленої чашки чаю.

Заливний пиріг з сосисками

Пиріг на кефірі з сосисками та помідорами

Інгредієнти:

кефір – 1 склянка

борошно – 1 склянка

яйця – 1 шт

будь-який сир – 50 г

сода і сіль – 0,5 ч.л

сосиски – 3 шт

помідор – 1

зелень – за смаком

сухі прованські трави – щіпка

Спосіб приготування:

Змішайте просіяне борошно з содою, сіллю і сухими прованськими травами. Додайте збиті виделкою яйця і кефір. Замісіть тісто. Сосиски наріжте кружечками, помідор – кубиками. Сир натріть на крупній тертці. Подрібніть зелень. Інгредієнти змішайте з тістом і вилийте в форму. Випікайте пиріг 45 хвилин в духовці при температурі 200 градусів.

Печиво на кефірі без яєць

Домашнє печиво на кефірі

Інгредієнти:

борошно – 1,5 склянки

кефір – 1 склянка

цукор – 1 склянка

молоко – 2 ложки

олія – 1 ложка

сода – 1 ч. ложка

Спосіб приготування: