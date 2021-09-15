Три ідеї, що приготувати із залишків кефіру

Три ідеї, що приготувати із залишків кефіру

Кефір – напій, який смакує з печивом чи випічкою. Буває, що кефір залишається, а просто так його пити вже не хочеться. Насправді, з цього продукту можна приготувати багато самостійних страв, і це не лише млинці, повідомляє Обозреватель.

Домашній сир фета

Домашній сир фета на кефірі
Домашній сир фета на кефірі

Інгредієнти:

  • кефір – 1 л
  • сіль – 1,5 ч.л

Спосіб приготування:

  1. Кефір влийте в каструлю, посоліть. Через десять хвилин після закипання на маленькому вогні відокремиться сироватка.
  2. Дно друшляка вистелити марлею в два шари. Вміст процідіть через нього. Щільно скрутіть марлю і відправте фету під прес на всю ніч. І вже вранці зможете порадувати близьких, наприклад, дивовижним грецьким салатом з домашнім сиром фета або, як варіант, доповнити їм смак улюбленої чашки чаю.

Заливний пиріг з сосисками

Пиріг на кефірі з сосисками та помідорами
Пиріг на кефірі з сосисками та помідорами

Інгредієнти:

  • кефір – 1 склянка
  • борошно – 1 склянка
  • яйця – 1 шт
  • будь-який сир – 50 г
  • сода і сіль – 0,5 ч.л
  • сосиски – 3 шт
  • помідор – 1
  • зелень – за смаком
  • сухі прованські трави – щіпка

Спосіб приготування:

  1. Змішайте просіяне борошно з содою, сіллю і сухими прованськими травами. Додайте збиті виделкою яйця і кефір. Замісіть тісто.
  2. Сосиски наріжте кружечками, помідор – кубиками. Сир натріть на крупній тертці. Подрібніть зелень. Інгредієнти змішайте з тістом і вилийте в форму. Випікайте пиріг 45 хвилин в духовці при температурі 200 градусів.

Печиво на кефірі без яєць

Домашнє печиво на кефірі
Домашнє печиво на кефірі

Інгредієнти:

  • борошно – 1,5 склянки
  • кефір – 1 склянка
  • цукор – 1 склянка
  • молоко – 2 ложки
  • олія – 1 ложка
  • сода – 1 ч. ложка

Спосіб приготування:

  1. Цукор змішайте з кефіром.
  2. После цього додайте соду і масло. Ще раз перемішайте.
  3. Порціями додайте борошно, паралельно замішуючи тісто. Коли тісто стане густим, вимішуйте руками.
  4. Надайте тісту круглу форму, обмотайте в харчову плівку та помістіть у холодильник.
  5. Після охолодження дістаньте тісто та розкатайте товщиною 3 сантиметри.
  6. Виріжіть формочками печиво та покладіть на деко.
  7. Випікайте 8 хвилин при температурі 200 градусів. Дістаньте печиво, змастіть його молоком і випікайте ще 10 хвилин.
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