Три ідеї, що приготувати із залишків кефіру
Кефір – напій, який смакує з печивом чи випічкою. Буває, що кефір залишається, а просто так його пити вже не хочеться. Насправді, з цього продукту можна приготувати багато самостійних страв, і це не лише млинці, повідомляє Обозреватель.
Домашній сир фета
Інгредієнти:
- кефір – 1 л
- сіль – 1,5 ч.л
Спосіб приготування:
- Кефір влийте в каструлю, посоліть. Через десять хвилин після закипання на маленькому вогні відокремиться сироватка.
- Дно друшляка вистелити марлею в два шари. Вміст процідіть через нього. Щільно скрутіть марлю і відправте фету під прес на всю ніч. І вже вранці зможете порадувати близьких, наприклад, дивовижним грецьким салатом з домашнім сиром фета або, як варіант, доповнити їм смак улюбленої чашки чаю.
Заливний пиріг з сосисками
Інгредієнти:
- кефір – 1 склянка
- борошно – 1 склянка
- яйця – 1 шт
- будь-який сир – 50 г
- сода і сіль – 0,5 ч.л
- сосиски – 3 шт
- помідор – 1
- зелень – за смаком
- сухі прованські трави – щіпка
Спосіб приготування:
- Змішайте просіяне борошно з содою, сіллю і сухими прованськими травами. Додайте збиті виделкою яйця і кефір. Замісіть тісто.
- Сосиски наріжте кружечками, помідор – кубиками. Сир натріть на крупній тертці. Подрібніть зелень. Інгредієнти змішайте з тістом і вилийте в форму. Випікайте пиріг 45 хвилин в духовці при температурі 200 градусів.
Печиво на кефірі без яєць
Інгредієнти:
- борошно – 1,5 склянки
- кефір – 1 склянка
- цукор – 1 склянка
- молоко – 2 ложки
- олія – 1 ложка
- сода – 1 ч. ложка
Спосіб приготування:
- Цукор змішайте з кефіром.
- После цього додайте соду і масло. Ще раз перемішайте.
- Порціями додайте борошно, паралельно замішуючи тісто. Коли тісто стане густим, вимішуйте руками.
- Надайте тісту круглу форму, обмотайте в харчову плівку та помістіть у холодильник.
- Після охолодження дістаньте тісто та розкатайте товщиною 3 сантиметри.
- Виріжіть формочками печиво та покладіть на деко.
- Випікайте 8 хвилин при температурі 200 градусів. Дістаньте печиво, змастіть його молоком і випікайте ще 10 хвилин.