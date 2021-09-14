Шмигаль допустив можливість ревакцинації в Україні

В Україні не виключають, що з наступного року громадянам почнуть робити третє щеплення проти коронавірусу, як це практикують у деяких європейських країнах і США, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 14 вересня.

Глава уряду зазначив, що сьогодні Україна має у залишку 10 мільйонів доз різних вакцин проти COVID-19. За його словами, вакцинація у країні своїх темпів не втрачає, це добровільний процес.

"Ми зробили близько 11 млн щеплень, близько 4,8 млн осіб вакциновані двома дозами, а це трохи більше 25% дорослого населення" , – нагадав Шмигаль.

Він додав, що до кінця 2021 року потрібно імунізувати проти коронавірусу загалом 24-24 млн жителів країни. А з наступного року можна думати про ревакцинацію.