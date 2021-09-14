Захід-2021: навіщо Росії військові навчання з Білоруссю

Росія планує використовувати військові навчання з Білоруссю для поглиблення контролю над збройними силами сусідів та збільшення військового потенціалу на кордонах країн-членів НАТО, повідомляє Дзеркало тижня.

Військові навчання «Захід-2021» включають десятки тисяч військовослужбовців обох країн та випробування стратегічної зброї для імітації конфлікту із «західним ворогом». Навчання відбуваються на тлі посиленого тиску з боку Кремля щодо більш глибокої інтеграції з Мінськом.

«Навчання вписуються у широку модель: агресивна Росія збільшує свій військовий потенціал та присутність біля наших кордонів» , - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Військові навчання, які в останні десятиліття проходять кожні чотири роки, відбуваються через кілька місяців після того, як Росія без попередження зібрала близько ста тисяч військовослужбовців, танків, літаків та кораблів біля кордону з Україною.

Москва заявила, що ці навчання були лише для перевірки готовності військ, але значна частина військової техніки все ще залишається близько до кордону, що насторожує західні уряди, які розглядають це як постійне нарощування сил.

Президент Росії Володимир Путін закликав до поглиблення політичної, економічної та оборонної співпраці з Білоруссю в останні роки і надавав різні пакети фінансової допомоги білоруському диктатору Олександру Лукашенку.

Західні військові вважають, що посилення впливу Кремля на Мінськ у поєднанні з поглибленням сумісності оборонної техніки двох країн та спільною підготовкою переміщує військовий потенціал Росії на 650 км далі на захід, до кордону з Польщею.

«Росія сподівається, що вони зможуть усунути всі прогалини, які, безумовно, існують з точки зору командування та контролю. Це частково те, на чому побудовані ці військові навчання» , - сказав представник західної розвідки Financial Times.

«Зрозуміло, що інтеграція, якої прагне російська сторона, дає Кремлю більший контроль над усією військовою динамікою» , - додав він.

Основним сигналом тривоги для західних військових буде те, якщо російські війська або обладнання «залишаться на цій території на постійній основі» , зазначив чиновник.

«Якщо навчання закінчуються, а військові не йдуть додому, це насторожує. Схожа ситуація була поблизу України» , - сказав він.

І Путін, і Лукашенко заявили, що військові навчання не спрямовані проти жодного іноземного ворога, але є виправданими через те, що, на їхню думку, посилюється військова діяльність НАТО вздовж їх кордонів.

У травні та червні 28 тисяч військовослужбовців з держав НАТО взяли участь у навчаннях альянсу у 16 ​​країнах Південної та Східної Європи, що викликало невдоволення Кремля.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що цьогорічна версія навчань Росії та Білорусі виділяється «величезною кількістю» поставок важкої техніки до Білорусі, поряд із розміщенням російських військ у п'яти різних білоруських регіонах.