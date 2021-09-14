Сучасний дизайн квартири загальною площею 22 кв. м

Маленька квартира, площа якої становить 22 кв. метра, має всього одну кімнату. Такі житлові приміщення надмірно популярні в молодіжному середовищі: в них міститься маленький коридор, кухня, вітальня (вона ж спальня), туалет і ванна кімната, повідомляє Дела домашние.

Попри настільки малу площу, квартиру не можна назвати тісною. Такий варіант дизайну дуже гармонійний та практичний, він ще раз доводить, що навіть невеликі квартири за все у 22 квадрати можна зробити раціональними та красивими. Далі в відео можна подивитися оформлення такої маленької квартири.