Шмигаль прокоментував можливі кадрові зміни міністрів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до нинішьного Кабінету міністрів, повідомляє Лівий берег.

Про це він повідомив на річній пресконфренції у відповідь на запитання журналістки "UA: Перший" щодо можливих кадрових ротацій в уряді.

"Сьогодні ви бачите Кабмін, як казав президент України, технократичний. Міністри проводять масу часу на робочих місцях, а не на токшоу" , – заявив міністр.

Шмигаль додав, що міністри працюють не ідеально, але "не помиляється той, хто не працює".