Шмигаль прокоментував можливі кадрові зміни міністрів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до нинішьного Кабінету міністрів, повідомляє Лівий берег.
Про це він повідомив на річній пресконфренції у відповідь на запитання журналістки "UA: Перший" щодо можливих кадрових ротацій в уряді.
"Сьогодні ви бачите Кабмін, як казав президент України, технократичний. Міністри проводять масу часу на робочих місцях, а не на токшоу", – заявив міністр.
Шмигаль додав, що міністри працюють не ідеально, але "не помиляється той, хто не працює".
На запитання про те, чи будуть відставки наступного тижня та в яких міністерствах, голова уряду відповів:
"Давайте подивимося і побачимо".