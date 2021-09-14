Корисне вівсяне печиво, від якого ви не наберете вагу

Їсти печиво, солодощі, цукерки та булочки та, найголовніше, не набирати вагу – мрія кожної жінки. Але часто ми всі від цього відмовляємося, вибираючи категоричний варіант – не їсти їх взагалі або ж замінювати фруктами, пастилою, зефіром, мармеладом, повідомляє Обозреватель.

Але ж можна не відмовлятися від улюбленого печива, а просто приготувати його зовсім по-новому. Дієтологиня Альбіна Комісарова поділилася в Instagram рецептом корисного та некалорійного вівсяного печива, яке готується за 15 хвилин.

Інгредієнти:

вівсяні пластівці довгого варіння – 100 г

стиглі банани – 2 шт.

олія – 1 ст. л.

борошно цільнозернове – 2 ст. л.

курага – 5-7 шт.

гарбузове насіння – 1 ст. л.

кориця – 1/2 ч. л.

мед – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти змішати в мисці, надати їм бажану форму печива та викласти на пергамент. Ви можете додавати будь-які сухофрукти, ягоди, горіхи й насіння на свій смак. Якщо раптом маса буде сухою – можна додати воду або трохи молока, можна рослинного. Помістіть готове печиво в духовку на 15-20 хвилин за температури 180 градусів.

Експертка зазначила, що їсти таке печиво можна по 2-3 шт. на день.