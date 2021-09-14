Корисне вівсяне печиво, від якого ви не наберете вагу
Їсти печиво, солодощі, цукерки та булочки та, найголовніше, не набирати вагу – мрія кожної жінки. Але часто ми всі від цього відмовляємося, вибираючи категоричний варіант – не їсти їх взагалі або ж замінювати фруктами, пастилою, зефіром, мармеладом, повідомляє Обозреватель.
Але ж можна не відмовлятися від улюбленого печива, а просто приготувати його зовсім по-новому. Дієтологиня Альбіна Комісарова поділилася в Instagram рецептом корисного та некалорійного вівсяного печива, яке готується за 15 хвилин.
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці довгого варіння – 100 г
- стиглі банани – 2 шт.
- олія – 1 ст. л.
- борошно цільнозернове – 2 ст. л.
- курага – 5-7 шт.
- гарбузове насіння – 1 ст. л.
- кориця – 1/2 ч. л.
- мед – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти змішати в мисці, надати їм бажану форму печива та викласти на пергамент.
- Ви можете додавати будь-які сухофрукти, ягоди, горіхи й насіння на свій смак.
- Якщо раптом маса буде сухою – можна додати воду або трохи молока, можна рослинного.
- Помістіть готове печиво в духовку на 15-20 хвилин за температури 180 градусів.
Експертка зазначила, що їсти таке печиво можна по 2-3 шт. на день.