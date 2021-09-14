Єврокомісія продовжила термін надання Україні траншу кредиту
Європейська комісія продовжила термін надання Україні траншу макрофінансової допомоги на 600 млн євро. Кредит очікується в листопаді, повідомляє РБК-Украина.
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції.
"Стосовно макрофінансу. Ми отримали позитивний сигнал щодо надання макрофінансової допомоги. Зараз Європейська комісія очікує початку місії МВФ. Там було продовжена дата надання цього траншу", - сказав він.
Шмигаль повідомив, що уряд очікує транш на 600 млн євро "цієї осені орієнтовно в листопаді".
Як повідомлялося раніше, Європейська комісія сьогодні повинна була ухвалити рішення щодо виділення Україні другого траншу на 600 млн євро. Програма з ЄК закінчується саме 14 вересня.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що візит місії МВФ в Україну планується на 18 вересня, але це, швидше від усього, буде онлайн-місія. Уряд очікує отримати кредит МВФ в кінці листопада або початку грудня.
Автор: Олександр Білоус