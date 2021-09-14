Прийом лікарських препаратів: запивати таблетки потрібно правильно

Терапевт і пульмонолог Анна Смітієнко назвала загальні правила прийому лікарських препаратів, повідомляє Країна здоров'я.

Перш за все, фахівець звернула особливу увагу на необхідність чіткого дотримання інструкції застосування медикаментів або рекомендацій лікаря. Це необхідно, для досягнення найкращого ефекту від прийому і зниження ризику виникнення побічних ефектів.

Також лікар пояснила, що запивати таблетки слід великою кількістю води, яке забезпечує безперешкодне потрапляння препарату в шлунок. Крім того, вона рекомендує запивати таблетки тільки чистою водою, відмовившись при цьому від соків або молока. Такий захід пояснюється тим, що сторонні речовини в напої можуть перешкоджати коректному всмоктуванню компонентів ліків в органах шлунково-кишкового тракту, що, очевидно, вплине на терапевтичний ефект від прийому препарату.