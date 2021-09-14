Названо курс гривні до долару в проекті держбюджету-2022

У проекті державного бюджету Україна на 2022 рік планується курс гривні до долара на рівні 28,6-28,7 грн/долар, повідомляє РБК-Украина.

Про це завив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.

"Курс залишається в межах 28,6-28,7" , - сказав він.

Шмигаль нагадав, що відповідні цифри містяться у трирічній бюджетній декларації на 2022-2024 роки, схваленої урядом влітку 2022 року.

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Автор: Олександр Білоус