Цвіль в горщику: як врятувати кімнатна рослина

У верхньому шарі ґрунту в горщику з кімнатною рослиною часто можна виявити цвіль. Як з нею боротися і чому вона виникає, повідомляє Профиль.

Причиною появи цвілі в горщику може бути:

заражена партія ґрунту. Цвіль може залишатися в стані спокою в гранті протягом багатьох місяців, поки умови не стануть найбільш відповідними для її зростання;

надмірний полив і висока вологість;

погано освітлене місце з недостатньою циркуляцією повітря.

Щоб позбутися від цвілі в горщику і врятувати кімнатна рослина потрібно: