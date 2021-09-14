Цвіль в горщику: як врятувати кімнатна рослина
У верхньому шарі ґрунту в горщику з кімнатною рослиною часто можна виявити цвіль. Як з нею боротися і чому вона виникає, повідомляє Профиль.
Причиною появи цвілі в горщику може бути:
- заражена партія ґрунту. Цвіль може залишатися в стані спокою в гранті протягом багатьох місяців, поки умови не стануть найбільш відповідними для її зростання;
- надмірний полив і висока вологість;
- погано освітлене місце з недостатньою циркуляцією повітря.
Щоб позбутися від цвілі в горщику і врятувати кімнатна рослина потрібно:
- Вийняти квітка з горщика і перевірити його коріння. Оскільки цвіль найчастіше росте на перезволожених ґрунті, висока ймовірність кореневої гнилі. Якщо коріння світлі та здорові на вигляд, перейдіть до кроку 2. Якщо вони коричневі і м'які, слід обрізати уражені ділянки.
- Вимити горщик, щоб видалити спори, які могли осісти на поверхні. Для очищення можна використовувати теплий мильний розчин або перекис водню.
- Замінити верхні 25% землі на свіжу.
- Важливо видалити з ґрунту великі шматки органічних речовин (кокосової койри або кори), так як вони будуть утримувати надлишкову вологу і можуть стати живильним середовищем для цвілі.
- Проаналізувати місце розміщення рослини і полив. Щоб запобігти повторному зараженню, рекомендується зменшити частоту поливу. Імовірність цвілі й кореневої гнилі значно вище, коли верхній шар ґрунту довго залишається вологим при мінімальному природному освітленні або його відсутності.