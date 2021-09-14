Програма з висадки 1 млрд дерев буде виконана - глава Держлісагентства

Указ президента Володимира Зеленського про висадку 1 млрд дерев протягом трьох років буде виконано, його реалізують на 170 тис. га, загальна вартість проекту становить близько 2 млрд грн, повідомив глава Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець в інтерв'ю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для висадки 1 млрд дерев потрібно приблизно 170 тис. гектарів. Ми вже знайшли до 100 тис. га власних територій, які потребують заліснення - це згарища, території, де ліси були знищені в результаті різних факторів. Ще приблизно до 70 тис. га - це землі місцевої влади" , - сказав глава відомства в інтерв'ю.

Він уточнив, що Держлісагентство запропонувало територіальним громадам, земельні ділянки яких виявилися в зоні реалізації президентської програми "Зелена країна", або висадити ліс на його території, або передати відомству дані ділянки під заліснення. За даними Болоховця, наразі вже понад 20 тис. га знаходяться в стадії передачі від громад до підприємств Держлісагентства.

"Друге питання - фінансування. Нам потрібно 2 млрд грн на три роки. Абсолютно впевнений, що лісова галузь за рахунок детінізації і більш ефективної роботи здатна сама заробити ці гроші. І ми це зробимо", - підкреслив глава відомства.

Болоховець зазначив, що висадка 1 млрд дерев необхідна для мінімізації наслідків глобальної зміни клімату, створення захисних смуг з дерев для захисту від пилових бур, а також збільшення показника лісистості країни з нинішніх 15,9% до мінімально необхідних 20%.

Глава Держлісагентства також відзначив зростання заготовки насіннєвого матеріалу для відтворення лісу в кілька разів. Його відомство також створює інфраструктуру для масштабного висіву і будує розсадники для вирощування якісного посадкового матеріалу.

"У цьому році ми вже суттєво збільшили висадку в порівнянні з попередніми роками. У наступному році як мінімум удвічі збільшимо висадку. Абсолютно переконаний, що завдання президента ми виконаємо" , - підсумував Болоховець.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав указ про реалізацію в Україні проекту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів в Україні. Проект має на меті за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га. Планується також у найближчі три роки висадити в Україні 1 млрд дерев.